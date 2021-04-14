В Кремле считают, что Косачев "имеет право на личную точку зрения" по поводу россиян-"нытиков"

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать резкие высказывания зампреда Совета Федерации Константина Косачева. Напомним, он назвал "нытиками" россиян, которые переживают из-за закрытия Турции.

"Это личная точка зрения Косачева, Косачев имеет право на нее. Я бы не стал никак это комментировать", - сказал Песков. "Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?" – цитирует ТАСС встречный вопрос Пескова журналистам.

Примечательно, что у самого Косачева есть однозначный ответ на этот вопрос: он напрямую увязывает отдых в Турции и отсутствие патриотизма и "обиды" за крымчан, которых турецкий президент Эрдоган отказывается считать россиянами.