В Екатеринбурге голодный разбойник с ножом потребовал отдать ему шаурму

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В Екатеринбурге полиция задержала разбойника, напавшего на павильон по продаже шаурмы. Мужчина был пьян и голоден.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось в торговой точке на улице Титова: утром туда зашел неизвестный, достал предмет, похожий на нож, и потребовал от продавца отдать ему шаурму. Работник, реально восприняв угрозу, немедленно позвонил в полицию.

На момент приезда силовиков нападавший все еще оставался в павильоне. Любителя бесплатного фастфуда задержали: им оказался нигде не работающий и ранее судимый 58-летний местный житель. Мужчина был в состоянии опьянения, его доставили в полицию и составили административный протокол за мелкое хулиганство.

А теперь против него возбуждено еще и уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурант помещен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, несколько лет назад в Екатеринбурге был задержан торговец шаурмой, находившийся в международном розыске за экстремизм.