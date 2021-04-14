14 Апреля 2021
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Общество В России
яхта турция (2011) | Фото: Накануне.RU

Россиянам предложили поменять путевки в Турцию и Танзанию на отдых в стране

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Россиянам, которые купили путевку в Турцию или в Танзанию, предложили обменять ее на путешествие по стране.

Это можно сделать по согласованию с туроператором, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ростуризм составил памятку для российских туристов, которые купили туры в эти страны с датой вылета в ближайшие два месяца.

Между тем, десятки тысяч туристов опять застряли за рубежом из-за закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией. Речь идет о пассажирах стыковочных рейсов, которые планировали вернуться в Россию с пересадкой в Стамбуле, а также о туристах, которые приехали на Занзибар не по путевке.

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Россиянам предложили поменять путевки в Турцию и Танзанию на отдых в стране

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Теги: турция, танзания, туристы



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