Россиянам предложили поменять путевки в Турцию и Танзанию на отдых в стране

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Россиянам, которые купили путевку в Турцию или в Танзанию, предложили обменять ее на путешествие по стране.

Это можно сделать по согласованию с туроператором, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ростуризм составил памятку для российских туристов, которые купили туры в эти страны с датой вылета в ближайшие два месяца.

Между тем, десятки тысяч туристов опять застряли за рубежом из-за закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией. Речь идет о пассажирах стыковочных рейсов, которые планировали вернуться в Россию с пересадкой в Стамбуле, а также о туристах, которые приехали на Занзибар не по путевке.