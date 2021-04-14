Челябинский облсуд оставил в силе приговор южноуральцу, осужденному за попытку продать бронешлем в Японию

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Челябинский областной суд оставил без изменения приговор южноуральцу, осужденному к 3 годам лишения свободы условно за покушение на контрабанду военной амуниции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в 2018-2019 гг. осужденный приобрел на "Авито" единый общевойсковой бронешлем "6Б47" и очки защитные модернизированные "6Б50", чтобы продать за пределы России. Для этого он разместил объявление на ebay о продаже за 10 тыс. руб. Покупателем стал житель Японии.

Международное почтовое отправление было задержано сотрудниками отдела таможенного контроля.

Осужденный и его защитник просили приговор отменить, мужчину оправдать с признанием за ним права на реабилитацию.