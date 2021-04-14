Дерипаска призвал власти ввести "Сибирскую ипотеку" со ставкой 4%

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Олег Дерипаска призвал власти страны перейти от поддержки спроса к поддержке инвестиций. "Очень много сделало государство для поддержки граждан и бизнеса. Но сейчас надо переходить от поддержки спроса к инвестициям", - заметил основатель En+group и "Русал", выступая на Красноярском экономическом форуме.

Он уделил отдельное внимание теме развития Сибири. Дерипаска предлагает в стратегии развития региона уделять особое внимание экологии (при планировании новых производств и модернизации старых) и газификации: "Важен сетевой газ, малотоннажное производство СПГ – только это поможет реализовать масштабную реконструкцию коммунального хозяйства".

Но все эти изменения не будут возможны без людей. А их в Сибирь придется заманивать. "Чтобы поправить социальную сферу в Сибири, надо поднимать ипотеку, строительную отрасль. В Сибири для граждан и туристической отрасли ипотека должна быть отдельная – по аналогии с Дальневосточной – со ставкой в районе 4%. Лизинг в регионе для авиакомпаний должен быть тоже в пределах этой цифры", - полагает Дерипаска.

Он также традиционно раскритиковал Банк России. На этот раз – за отсутствие нормального долгового и капитального рынка, за стагнацию внутреннего рынка.