14 Апреля 2021
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МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

В МС-21 еще 40% комплектующих требуют импортозамещения – вице-премьер Борисов

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"Одна из причин торможения вывода на рынок самолета МС-21 – это введенные санкции. По ряду позиций мы их преодолели. Но нам еще предстоит очень тяжелая, напряженная работа по замещению 40% комплектующих в этом самолете", - сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

В январе 2021 года стало известно, что сертификация самолета снова откладывается. Пока планируется, что первый самолет будет передан заказчику в конце 2022 года. В 2023 году планируется произвести 10-15 машин, в 2024 году – 30 машин, с 2025 года планируется производить не менее 36 машин и постепенно наращивать производство до 72 машин в год.

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В МС-21 еще 40% комплектующих требуют импортозамещения – вице-премьер Борисов

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Теги: мс-21, юрий борисов, импортозамещение, комплектующие, санкции



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