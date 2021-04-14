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Политика Тюменская область Уральский ФО
Великая Отечественная война, 9 мая (2020) | Фото: admmegion.ru

В Тюменской области пока не знают, как будут праздновать День Победы

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Решение о том, как будут праздновать День Победы в Тюменской области пока не принято, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

"Мы обязаны помнить о мерах безопасности и учитывать риски проведения массовых мероприятий, особенно для пожилых граждан. Если говорить о торжествах в честь Великой Победы, то наши дорогие ветераны не останутся без внимания", - заверил жителей региона губернатор Александр Моор.

Он сообщил, что по его поручению оргкомитет рассматривает несколько концепций праздника. В них включены как онлайн, так и оффлайн-события, а также работа выездных творческих бригад.

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В Тюменской области пока не знают, как будут праздновать День Победы

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Теги: День Победы, праздник, 9 мая, концепция



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