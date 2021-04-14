Захарова рассказала о "случайной встрече", способствовавшей переговорам Путина и Байдена

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Случайная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Нью-Дели стала "одним из способов обсуждения" возможной встречи президентов России и США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

Встреча Лаврова и Керри произошла "в коридорах одного из делийских отелей", рассказала она, отметив, что такое "действительно встречается в международных отношениях".

Захарова также добавила, что организация встречи Владимира Путина и Джо Байдена находится в компетенции администрации президента, МИД РФ делает свою часть работы в этом отношении.

Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Главы государств обсудили множество тем, Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке. Президент США также предложил провести встречу на высшем уровне.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что говорить о месте проведения саммита с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пока рано. Однако она оговорилась, что мероприятие состоится летом.