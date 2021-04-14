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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Екатеринбурженки отсудили у горбольницы свыше полумиллиона за смерть бабушки

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Две сестры из Екатеринбурга Алена К. и Евгения М. отсудили у городской больницы №36 650 тыс. руб. за смерть родной бабушки. Пенсионерка скончалась спустя месяц после попадания в медучреждение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, все началось в сентябре 2019 г., когда пожилая женщина поступила в ГБ №36 с переломом шейки бедра. Чтобы вылечить пенсионерку, врач использовал метод скелетного вытяжения, однако спустя две недели у пациентки из-за инфекции начался воспалительный процесс. Спустя еще две недели пожилую женщину перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ №14, где в этот же день она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало заболевание сосудов, протекающее на фоне других заболеваний, тяжелой травмы и инфекционного осложнения.

В свою очередь Алена и Евгения, для которых бабушка с детства также являлась и опекуном, были уверены, что их родной человек умер из-за некомпетентности врачей ГБ №36. Внучки обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании с больницы компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей: по 500 тыс. в пользу каждой. Суд удовлетворил требования сестер частично, взыскав каждой по 150 тыс. руб., и еще 11 тыс. 755 руб. – за расходы по оплате судебной экспертизы.

Решением суда остались недовольны все. Екатеринбурженки настаивали на возмещении полной суммы изначально заявленной компенсации, а представитель больницы и вовсе выступал за полный отказ выплаты сестрам компенсации морального вреда. В качестве аргументов, в ГБ №36 предоставлял заключение экспертов, которые не смогли установить причинно-следственную связь между медицинской помощью, оказанной врачами медучреждения, и смертью пациентки. Помимо этого, ответчик утверждал, что все нормы и правила оказания медицинской помощи были соблюдены.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, пришел к следующему. По данным медицинской карты пациентки, в ГБ №36 врачи провели всю необходимую диагностику за исключением ЭКГ. Также, согласно экспертизе, врач неверно определил тактику лечения: по клиническим рекомендациям пациентке была показана операция в течение первых 48 часов пребывания в стационаре. Вместо этого врач применил метод скелетного вытяжения, наложив спицу. Через две недели лечения развился воспалительный процесс. Повреждение кожных покровов, вызванное наложением спицы, стало условием (но не причиной) для проникновения инфекции в организм пациентки. Было отмечено, что и операция все же не исключала возможности развития инфекционных осложнений, однако в данном случае она была рекомендована. Таким образом, основной недостаток в лечении женщины - невыполнение оперативного вмешательства и отсутствие проведения ЭКГ", - заявили в Свердловской областном суде.

Таким образом непрямая причинно-следственная связь между действиями врачей ГБ № 36 и развитием инфекционных осложнений у женщины была установлена. Хоть медспециалисты и не убили пенсионерку напрямую, дефекты в оказании медицинской помощи стали причиной развития заболевания.

Согласно решению суда, компенсация морального вреда была увеличена до 650 тыс. руб.: 300 тыс. – Алене К. и 350 тыс. – Евгении М. Решение вступило в законную силу.

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Екатеринбурженки отсудили у горбольницы свыше полумиллиона за смерть бабушки

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Теги: ГБ №36, горбольница, смерть, бабушка, сестры, суд, компенсация



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