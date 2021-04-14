Вице-премьер Борисов назвал проекты, на которые можно потратить деньги из ФНБ

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Пока правительство готовит для президента доклад с перечнем проектов, в которые потенциально уже в этом году можно будет вложить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в кабмине промышленность, обозначил свое видение стратегии использования этих средств.

"Сегодня ситуация меняется. Этому способствуют тяжелые времена. Наступили времена более агрессивной промышленной политики. Наступило время крупных, серьезных инфраструктурных проектов. Я сторонник таких проектов через системообразующие предприятия. Одно рабочее место в этих предприятиях генерит 5-6 мест в других, смежных отраслях. Это может быть перезапуском таких компаний и экономики", - заявил Борисов, выступая на Красноярском экономическом форуме.

По словам вице-премьера, средства можно было бы направить на обновления всего транспортного парка: наземного, воздушного и водного. "И средний возраст этого парка, и устаревшие модели тормозят транспортную связанность страны. Можно предложить очень серьезные проекты. Например, ситуация в судостроении. У нас всегда был перекос в сторону военного судостроения. Сегодня есть реальный спрос на транспортные, рыболовецкие, специальные суда", - отметил министр.

Он также обозначил необходимость "летать не только через Москву": власти давно вынашивают (но все никак не реализуют) планы по развитию межрегиональных перевозок. Борисов надеется, что в этой сфере проблемы с 2023 года будут решать серийные "Байкалы" и Ил-114.