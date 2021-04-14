14 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Турция Кемер пляж море (2017) | Фото: Накануне.RU

В Турции не видят политической подоплеки в решении России ограничить авиасообщение

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.

"Так или иначе будут негативные последствия этого решения, - цитирует Чавушоглу телеканал NTV. - Мы работаем над возобновлением полетов".

Напомним, с 15 апреля самолеты перестанут летать из России в Турцию и Танзанию. Полеты будут прекращены по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг связь решения о приостановке полетов в Турцию с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Анкару. По словам представителя Кремля, этот шаг российского правительства связан с тревожной эпидемиологической ситуацией в республике.

Накануне в Турции было зафиксировано 59 187 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала эпидемии в стране, пишет Regnum. В ближайшие две недели в Турции будет действовать строгий карантин.

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В Турции не видят политической подоплеки в решении России ограничить авиасообщение

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Теги: турция, авиасообщение, россия



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