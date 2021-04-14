"Мы думали, это ОПГ". Жительница монастыря - про выселение в Среднеуральске

Добавить источник в

Жительница Среднеуральского женского монастыря поделилась мнением о выселении. В беседе с Накануне.RU женщина заявила, что поначалу подумала, что приехали не ОМОН и бойцы Федеральной службы судебных приставов, а бандиты.

"Нам ничего не сказали и не показали никаких документов на выселение. Просто разбудили и вывели. Элементарно выгнали. Мы думали, что это ОПГ. У них приказ и они его выполняют. Чей этот приказ, непонятно. Сейчас собираются коров вывозить, а куда и что - не знаем", - отметила сторонница бывшего схиигумена Сергия.

По ее словам, всего из монастыря в 6 утра вывели 700 человек.

"Всем гражданам было разъяснено решение Верхнепышминского суда, что совершаются исполнительные действия. Жителям монастыря предложили дать транспорт для того, чтобы довезти их до мест регистрации или до мест временного проживания. Тем, кто без места жительства, государство предоставит места в гостиничном комплексе с трехразовым питанием. А воспользовались они этим правом или нет, это их выбор", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Сейчас силовики занимаются тем, что опечатывают вход в монастырь.

Ранее сторонники арестованного экс-схиигумена Сергия сообщили, что монастырь окружили около 50 машин силовиков: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные авто с черными номерами. По данным из окружения Сергия, было получено "тайное" решение суда о выселении. В епархии заявили, что насельники смогут выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания.

Напомним, самому бывшему схимонаху Сергию вменяют сразу три статьи УК РФ: ст. 110 (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ст. 148 (оскорбление религиозных чувств верующих) и ст. 330 (самоуправство). Он находится под стражей в Москве. Кроме того Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в монастыре.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.