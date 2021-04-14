В Прикамье туристический бизнес получит субсидии на приобретение модульных гостиниц

Добавить источник в

Индивидуальные предприниматели Пермского края в сфере туризма смогут получить субсидии на приобретение модульных гостиниц и глэмпингов. Как сообщили Накануне.RU в краевом минтуризма, эта мера поддержки позволит создать новый востребованный формат для размещения туристов там, где туристический поток уже достаточно высок, но инфраструктура для их приема либо отсутствует, либо недостаточно развита.

Получить субсидию предприниматели смогут на конкурсной основе.

Второй вид поддержки, который появился для предпринимателей в сфере туризма – предоставление грантов туроператорам на организации и проведение рекламных туров по брендовым туристским маршрутам.

По словам министра туризма Прикамья Юлии Ветошкиной, сейчас в регионе создается реестр инвестиционных площадок и проектов в сфере туризма. В дальнейшем проекты и площадки Пермского края должны быть интегрированы в Туристский инвестиционный портал, который разрабатывает Ростуризм.

"В ближайшее время мы намерены провести инвентаризацию всех проектов и компаний туротрасли, которые сейчас работают на территории Пермского края. Также планируем синхронизировать работу органов власти в части реализации отраслевых госпрограмм, чтобы в итоге они работали на единую цель – увеличение турпотока. Для этого на уровне региона министерство по туризму в сотрудничестве с другими ведомствами планирует создать календарь событий, биржи проектов и целевые экскурсионные и туристские продукты для партнеров отрасли и предприятий края", – пояснила Юлия Ветошкина.



Отметим, что к 2030 году Пермский край планирует увеличить турпоток в три раза до 1,5 млн человек в год.