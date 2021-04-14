Маг-аферистка из Екатеринбурга предстанет перед судом за хищение свыше 890 тысяч рублей

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Прокуратурой Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении 30-летней жительницы Екатеринбурга, которая обвиняется в крупном мошенничестве посредством предоставления магических услуг.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, фигурантка дела разместила на одном из интернет-ресурсов объявление по оказанию магической помощи. За определенную цену мошенница предоставляла услуги по коррекции будущего, избавлению от соперницы, снятию венца безбрачия, заговору на деньги, возвращению мужа в семью, отвороту, избавлению от любовниц и заговору от пьянства. В ноябре прошлого года с "магом" связалась жительница Тюмени, у которой были проблемы в личной жизни. По итогу пострадавшая перевела обвиняемой в общей сложности 892 тыс. 500 руб.

Позже тюменка обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В ходе следствия потерпевшая вернула похищенные деньги. Материалы дела с обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд Тюмени, перед которым в скором времени и предстанет аферистка.