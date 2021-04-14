Кадыров обвинил Навального в попытке использовать Коран для провокаций

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Алексей Навальный собирается использовать священное писание мусульман, Коран, в политических целях или в целях провокаций.

Накануне стало известно, что Навальный подает в суд на руководство исправительной колонии, в которой находится. Причиной стал отказ в чтении Корана.

Кадыров в своем telegram-канале написал, что требование Навального является оскорбительным для мусульман. "Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе", — считает чеченский лидер.

Сам Навальный объяснил, что решил "стать чемпионом Корана среди российских политиков-немусульман". Оппозиционер добавил, что его "развитие как христианина тоже требует изучения Корана".

Ранее сообщалось, что администрация ИК-2 угрожает начать принудительное кормление Навального. После начала голодовки он похудел на восемь килограммов.