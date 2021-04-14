Сторонники Сергия заявили о "заключительной фазе рейдерского захвата" монастыря

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Все насельники Среднеуральского женского монастыря покинули территорию обители. Об этом заявили сторонники отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов).

Напомним, минувшей ночью в монастырь прибыл десант правоохранителей. Позже в службе судебных приставов рассказали, что к ним поступил исполнительный документ, выданный Верхнепышминским городским судом - о запрете нахождения и проживания людей на территории комплекса монастыря.

Как сообщает Telegram-канал "Защита отца Сергия", на данный момент в обители никого из насельников не осталось, при этом, по данным сторонников Романова, никто из монахинь не отрекся от Романова и не поехал на предлагаемую Екатеринбургской епархией базу отдыха.

Защитники экс-схиигумена расценивают подобные действия как "заключительную фазу рейдерского захвата Среднеуральского женского монастыря Екатеринбургской епархией". По их данным, представители проверяющих органов также уехали из обители.

Напомним, в самой епархии уже прокомментировали утренние события и объяснили, куда податься насельникам.