14 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
протекает крыша, ветеран труда, (2021) | Фото: Гражданский патруль

В Златоусте накажут управляющую организацию, допустившую затопление квартиры ветерана труда

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Госжилинспекция Челябинской области возбудила административное дело на ЖЭУ № 4, допустившее затопление квартир в доме в Златоусте, где живет ветеран труда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о доме №20 по улице Карла Маркса. В доме каждый год во время таяния снег топит несколько квартир, в которых проживают семьи с маленькими детьми и ветеран труда. Жильцы каждый год платят за капитальный ремонт. По словам жильцов, только с трех квартир, наиболее страдающих от подтоплений, было собрано порядка 120 тыс. руб. Однако ситуация не меняется.

протекает крыша, ветеран труда,(2021)|Фото: Гражданский патруль

Госжилинспекцией была проведена внеплановая проверка. В ходе обследования квартир были выявлены следы затоплений. На чердаке над квартирами обнаружили замачивание мауэрлата, теплоизоляционного материала и шлакоблочной кладки, а также разрушение вентиляционных шахт. При обследовании здания с внешней стороны выявлено отсутствие отдельных элементов водосточной системы.

От управляющей организации потребовали устранить нарушения. Также в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

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В Златоусте накажут управляющую организацию, допустившую затопление квартиры ветерана труда

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Теги: ветеран труда, ЖКХ, УК, крыша, капитальный ремонт,



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