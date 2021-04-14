В Златоусте накажут управляющую организацию, допустившую затопление квартиры ветерана труда

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Госжилинспекция Челябинской области возбудила административное дело на ЖЭУ № 4, допустившее затопление квартир в доме в Златоусте, где живет ветеран труда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о доме №20 по улице Карла Маркса. В доме каждый год во время таяния снег топит несколько квартир, в которых проживают семьи с маленькими детьми и ветеран труда. Жильцы каждый год платят за капитальный ремонт. По словам жильцов, только с трех квартир, наиболее страдающих от подтоплений, было собрано порядка 120 тыс. руб. Однако ситуация не меняется.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая проверка. В ходе обследования квартир были выявлены следы затоплений. На чердаке над квартирами обнаружили замачивание мауэрлата, теплоизоляционного материала и шлакоблочной кладки, а также разрушение вентиляционных шахт. При обследовании здания с внешней стороны выявлено отсутствие отдельных элементов водосточной системы.

От управляющей организации потребовали устранить нарушения. Также в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.