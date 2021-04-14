Мошенники вовлекли екатеринбурженку "в МММ" и развели на 2 миллиона

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Аферисты обманули жительницу Екатеринбурга 1953 г.р. почти на 2 млн руб., предлагая "забрать вложения" из пирамиды Мавроди.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, первый звонок от телефонных мошенников раздался 22 марта. Тогда женщине и предложили получить якобы причитающиеся ей сотни тысяч рублей. Пенсионерка и правда вкладывала в данную организацию свои деньги. Разумеется, для "получения" своих кровных необходимо было заплатить залог, которым и послужили сбережения пенсионерки.

Этого аферистам показалось мало, а потому звонки екатеринбурженке продолжились. До 1 апреля мошенники уверили пенсионерку в том, что она является неплатежеспособным клиентом банка, а потому для получения причитающейся прибыли, ей необходимо показать движение средств по счету. Под угрозой уголовного дела заставили приобрести еврооблигации и выплатить брокеру проценты. В итоге женщина несколько раз брала в банках кредиты и раз за разом перечисляла неизвестными сотни тысяч рублей. Кроме того, в одном из банков пенсионерке выдали кредит, обеспеченный ипотекой, так как другие финансовые организации стали отказывать потерпевшей в получении займа.

Всего доверчивая екатеринбурженка отдала телефонным аферистам 1 млн 933 тыс. руб. По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.