Украина не планирует наступать в Донбассе

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Украинская армия не намерена начинать наступление в Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, Украина "не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий". Но по-прежнему стремится в НАТО в пику России.

"Для нас членство Украины в НАТО - это вопрос времени", - сказал чиновник.

Также Кулеба встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который заверил в поддержке против Москвы и в целом внешнеполитического курса Киева.

Ранее Блинкен пригрозил России последствиями за концентрацию войск вблизи границы. И если Россия "продолжит действовать агрессивно и безответственно, то за это придется платить".

В последние недели в Донбасс стянуто огромное количество украинских войск, а в Киеве делали угрожающие заявления. В Москве несколько раз заявляли, что новая военная агрессия может привести к непредсказуемым последствиям.