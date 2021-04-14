В Бразилии в условиях массовой вакцинации смертность из-за коронавируса достигла угрожающих размеров

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В Бразилии в условиях проводимой массовой прививочной кампании смертность из-за коронавируса уже в три раза превысила прошлогодний пик.

Месяц назад мы уже писали о Бразилии. С тех пор ситуация стала намного хуже. Если на пике в прошлом году в сутки регистрировали 45 тыс. случаев, то сегодня - 70 тыс. Суточная смертность превысила 3 тыс., что в три раза больше летнего пика. В настоящее время Бразилия занимает первое место в мире по суточному числу смертей. Власти Франции решили даже приостановить авиасообщение с Бразилией на неопределенное время.

Все власти в мире заявляют, что вакцинация является спасением. Для Бразилии это пока не так, хотя темпы вакцинации достаточно велики: 6 млн человек получили две дозы вакцины, 21 млн - одну. Это почти в три раза больше, чем было месяц назад. Но смертность с тех пор выросла в 1,5 раза. Прямых доказательств того, что рост смертности связан с вакцинацией, нет. Однако случай Бразилии, как и многих других стран, опровергает то, что вакцинация является спасением. Возможно, что это произойдет в случае массового охвата населения прививками. Если нет, то людские потери могут быть грандиозными.