В Бразилии в условиях массовой вакцинации смертность из-за коронавируса достигла угрожающих размеров

14 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Сан-Паулу Бразилия (2015) | Фото:lookandtravel.ru

В Бразилии в условиях массовой вакцинации смертность из-за коронавируса достигла угрожающих размеров

Добавить источник в

В Бразилии в условиях проводимой массовой прививочной кампании смертность из-за коронавируса уже в три раза превысила прошлогодний пик.

Месяц назад мы уже писали о Бразилии. С тех пор ситуация стала намного хуже. Если на пике в прошлом году в сутки регистрировали 45 тыс. случаев, то сегодня - 70 тыс. Суточная смертность превысила 3 тыс., что в три раза больше летнего пика. В настоящее время Бразилия занимает первое место в мире по суточному числу смертей. Власти Франции решили даже приостановить авиасообщение с Бразилией на неопределенное время.

Все власти в мире заявляют, что вакцинация является спасением. Для Бразилии это пока не так, хотя темпы вакцинации достаточно велики: 6 млн человек получили две дозы вакцины, 21 млн - одну. Это почти в три раза больше, чем было месяц назад. Но смертность с тех пор выросла в 1,5 раза. Прямых доказательств того, что рост смертности связан с вакцинацией, нет. Однако случай Бразилии, как и многих других стран, опровергает то, что вакцинация является спасением. Возможно, что это произойдет в случае массового охвата населения прививками. Если нет, то людские потери могут быть грандиозными.

Как сообщало Накануне.RU, вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации, заявил, что всеобщая вакцинация может привести к глобальной катастрофе здоровья, поскольку все вакцинированные становятся бессимптомными носителями инфекционных вариантов. И, согласно правилам вакцинологии, нельзя проводить вакцинацию во время распространения инфекции. Однако именно это происходит во всем мире.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Бразилии в условиях массовой вакцинации смертность из-за коронавируса достигла угрожающих размеров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, смертность, Бразилия, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети