14 Апреля 2021
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Общество В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Фармкомпании заявили о риске дефицита лекарств из-за новых правил закупок

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Объединение отечественных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов (ВСП) предупредили правительство о возможном дефиците медикаментов из-за введения готовящихся правил госзакупок лекарств. Об этом сообщают " Известия".

Отмечается, что пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила "второй лишний".

Новый порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев подчеркнул, что при отсеве препаратов снижается возможность их выбора. При этом речь идет о госзакупках и для амбулаторного звена, и для стационаров.

В декабре прошлого года сообщалось, что в России, начиная с августа, существует острый дефицит препаратов, среди которых есть и жизненно важные. Это лекарства для лечения онкобольных, муковисцидоза, рассеянного склероза, ревматических заболеваний, первичного иммунодефицита и др. Всего в списке 42 препарата. Об этом говорилось в письме, направленном президенту России Всероссийским союзом пациентов.

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Фармкомпании заявили о риске дефицита лекарств из-за новых правил закупок

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Теги: лекарства, дефицит лекарств, второй лишний



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