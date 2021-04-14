Уралвагонзавод ввел в эксплуатацию свыше 300 единиц техники в разгар пандемии коронавируса

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За 2020 г., Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) ввел в эксплуатацию 334 единицы технологического оборудования. Благодаря новой техники, предприятие сможет производить железнодорожный подвижной состав, спецтехнику и другую гражданскую продукцию.

"Сегодня в РФ принята Стратегия развития станкоинструментальной промышленности, в рамках которой отечественные заводы восстанавливают позиции на внутреннем рынке и наращивают экспортный потенциал. В настоящее время Уралвагонзавод сотрудничает с рядом таких компаний. С ними заключены и реализуются более 10 контрактов на поставку металлообрабатывающего и литейного оборудования для нижнетагильского предприятия и его Челябинского филиала", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

По сравнению с 2019 г. инвестиции в техперевооружение и реконструкцию производства возросли в три раза. Несмотря на то, что обновление техники проходит в рамках Федеральной целевой программы, Уралвагонзавод также задействовал и собственный бюджет. В прошлом году 223 единицы оборудования, большая часть из которого – это современные станки и высокопроизводительные многоосевые обрабатывающие центры, были введены в эксплуатацию на подразделении механосборочного производства. Сборочные и испытательные стенды и устройства для сборки и сварки были приобретены и установлены в вагоносборочных цехах. Помимо этого, закуплено сварочное, прессовое и ковочное оборудование, а также установлены новые мостовые краны и системы вентиляции.

Особое внимание было уделено и заготовительному оборудованию, в число которого вошли установки лазерной и гидроабразивной резки. Благодаря данной технике, отпадает необходимость в изготовлении дорогостоящих штампов оснастки. Новая технология также экономит время и силы рабочих, которым приходилось перенастраивать уже имеющееся прессовое оборудование. Все это значительно расширит номенклатуру используемых материалов.

Экономит силы сотрудников и внедрение в производство автоматизированных складских систем, которые исключают ручной труд. Они также позволяют экономить площади, ускоряют складские операции и улучшают контроль за материально-техническими запасами.

Напомним, что товарные знаки Уралвагонзавода отмечены высшими призами Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2021". в начале апреля на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ предприятие представило уникальный автономный рефрижераторный вагон для перевозки скоропортящихся товаров, аналогов которому на "пространстве 1520" сейчас нет. А на прошлой неделе гендиректор АО "Концерн" Уралвагонзавод" Александр Потапов и председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.