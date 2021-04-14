Уральские врачи и волонтеры побывают на ледовом шоу "Руслан и Людмила" Татьяны Навки - организационные хлопоты взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины.

Добавить источник в

20 апреля в Екатеринбурге врачи и медицинские работники увидят ледовую сказку - феерию. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Гостями шоу кроме медиков с семьями станут и волонтеры, которые продолжают борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Но в свободной продаже билеты на это ледовое представление не будут распространяться, так как организационные хлопоты взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

Шоу состоится 20 апреля в КРК «Уралец» с учетом требований Роспотребнадзора по количеству зрителей в зале — билеты будут распределяться министерством здравоохранения Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, постановка «Руслан и Людмила» создана по мотивам сказки Александра Пушкина и собрала в себе новейшие световые технологии и 3D-эффекты — красочную стенографию, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. Музыка для шоу написана российским композитором Романом Игнатьевым и музыкальным дуэтом Sunny from the Moon, а партии озвучивают Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила), Александр Панайотов (Руслан), Алексей Сеченов (Фарлаф), Татьяна Шаманина (Наина), Никита Поздняков (Ратмир) и Александр Поздняков (Финн, Рогдай, Голова).

«Невозможно оценить вклад медиков и волонтеров в жизнь каждого из нас, в жизнь, которая вновь начинает играть яркими красками вне стен наших домов. Сейчас как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость. Уверена, что встреча с Русланом, Людмилой, Черномором и другими персонажами шоу подарит гостям хорошее настроение, даст необходимый глоток воздуха и зажжет огонек счастья в глазах», — говорит генеральный продюсер компании NAVKA.SHOW, исполнительница роли Людмилы, трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Этот год признан в Свердловской области годом медика, поэтому учредители Фонда решили выйти за рамки поддержки больниц оборудованием и средствами защиты и подарить врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи и волонтерам из Екатеринбурга праздник, на который можно сходить с семьей», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что Фонд святой Екатерины с апреля прошлого года реализует масштабную гуманитарную программу по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области. За это время учредители Фонда — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский — выделили на нее более 1,5 млрд рублей.