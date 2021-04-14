В Челябинской области за сутки COVID-19 обнаружили у 115 человек

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В Челябинской области за сутки у 115 человек выявили COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 58 тыс. 336 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 197 заболевших. За сутки выписан 119 человек, всего в регионе выздоровели 52 тыс. 620 пациентов.

За прошедшие сутки умерло восемь человек, из них шесть от коронавируса. Еще у двух пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием.