На Среднем Урале 10 рыбаков одновременно провалились под лед

Добавить источник в

На Среднем Урале спасли провалившихся под лед рыбаков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, во вторник в единую дежурно-диспетчерскую службу Заречного от очевидцев поступил сигнал, что на Белоярском водохранилище в 500 метрах от берега под лед провалились 10 рыбаков. Еще одному рыбаку была нужна помощь в эвакуации со льдины из-за угрозы отрыва.

На место были направлены судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда и "Центра спасения". Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей люди не пострадали. Их благополучно доставили на берег.

Любителей подледного лова осмотрели врачи "скорой помощи", угрозы жизни и здоровью рыбаков не оказалось. От госпитализации все спасенные отказались.

В МЧС напомнили, что сейчас не стоит не выходить на весенний лед, чтобы не подвергать опасности собственную жизнь.