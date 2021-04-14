Пострадавшим от паводка прикамцам выплатят компенсации

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Жители домов, пострадавших от паводка, могут рассчитывать на компенсацию части страховки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минсоцразвития.

На помощь могут рассчитывать малоимущие семьи. Размер помощи составляет 50% от суммы страхового взноса, но не более 15 тысяч рублей.

Министерство социального развития Пермского края рекомендует тем, кто в особенности проживает в зонах риска по паводку, заранее обратиться в страховые компании для оформления страховки на свои дома. В этом случае можно будет заявиться на возмещение части затрат на страховой взнос.

Отметим, что ежегодно в зону подтопления попадает часть населенных пунктов региона. В этом году половодье придется на середину апреля.