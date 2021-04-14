14 Апреля 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

Разработчики вакцин не знают, как они влияют на сперматогенез у мужчин - академик РАЕН

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Новые вакцины не являются традиционными вакцинами, поскольку вводят человеку новые гены, и о долгосрочных последствиях этого никто не знает. Об этом сказал академик РАЕН Александр Редько.
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"Наших военнослужащих насильно вакцинировали. А что будет со сперматогенезом, спрашивали мы в Институте Гамалеи? А нам говорят: мы не знаем, еще не проверили, еще третья фаза испытаний идет. А как же вы взяли и мальчишек провакцинировали, если вы не знаете? У женщин беременность является противопоказанием. Но какая молодая женщина точно знает, что она уже не беременна? А онкология? Кто не уверен, что у вас нет первой или второй стадии онкологии? Ведь рак проявляется на третьей или четвертой стадии. Это значит, что после вакцинации каждого с первой или второй стадии мы переводим на третью или четвертую", - рассказал Редько

Он добавил, что после того как в 1996 году начали прививать от гриппа, заболеваемость онкогологией выросла в четыре раза.

"Температурную фазу гриппа убирает прививка, а высокая температура является способом уничтожения раковой клетки. Они дохнут при 39 градусах. Поэтому пока мы температурили от гриппа, у нас не было рака. Разве грипп такая страшная вещь? В 2020 году на 206% выросла кардиологическая смертность, на 154% - от онкологии. И у нас уменьшилась смертность от пневмоний. Она выросла в абсолютном выражении, потому что в три раза больше пневмоний было, но в относительном уменьшилась", - сообщил академик.

Подавляющее большинство людей благополучно переболели коронавирусом и живы. Вакцинация же новыми препаратами несет реальные риски, но от них отмахиваются и их не исследуют, заключил Редько.

Недавно ученые из Гарварда и Массачусетского технологического института пришли к выводу, что новые генные вакцины могут изменить геномную ДНК человека и нужно проводить дополнительные исследования.

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Разработчики вакцин не знают, как они влияют на сперматогенез у мужчин - академик РАЕН

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Теги: вакцина, вакцинация, онкология, заболеваемость



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