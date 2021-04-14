В Челябинске два человека пострадали в ДТП с маршруткой

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В Челябинске иномарка столкнулась с маршрутным такси. В результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла днем 13 апреля напротив дома № 83п по улице Героев Танкограда. Водитель Хонда Цивик при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с маршрутным такси № 72. После удара маршрутка врезалась в дерево.

В результате ДТП травмы получили водитель иномарки и 17-летняя девушка, которая находилась в маршрутке. Они госпитализированы.

По факту ДТП административное расследование.