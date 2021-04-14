На Ямале на стройке "Арктик СПГ-2" погиб рабочий

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На Утреннем месторождении, на стройке "Арктик-СПГ-2", погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По данным следствия, 28 февраля на сваебойном участке Утреннего месторождения на территории Арктик СПГ-2 во время стропальных работ между трубами зажало 47-летнего стропальщика. Он умер от травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека".