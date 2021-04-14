14 Апреля 2021
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Происшествия Центральный ФО В России
обрушение здания на территории ТЭЦ в Тамбове (2021) | Фото: 68.mchs.gov.ru

Обрушение на территории ТЭЦ в Тамбове: людей извлекли из-под завалов

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Следователи начали проверку после обрушения кровли и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ в Тамбове. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Спасатели достали из-под завалов двух работников, их направили в медучреждение.

По данным МЧС, обрушение произошло около 4:40 по местному времени в проезде Энергетиков.

обрушение здания на территории ТЭЦ в Тамбове(2021)|Фото: 68.mchs.gov.ru

Более половины населения Тамбова остались без горячей воды и отопления после инцидента, передает РИА Новости.

По открытым данным, по адресу проезд Энергетиков, 7 находится филиал ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".

На конец марта 2021 года 50% акций компании принадлежало ООО "Группа ОНЭКСИМ" и 24,74% — ООО "Бизнесинформ". Обе - собственность бизнесмена Михаила Прохорова, номер 11 в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2020" Forbes, пишет Regnum.

Ранее власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2.

ЧП случилось вечером 11 апреля. Пострадавших нет. Около 30% потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 переключили на ТЭЦ-3. Еще порядка 30% благодаря подключению районной водогрейной котельной обеспечены теплом и горячей водой.

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Обрушение на территории ТЭЦ в Тамбове: людей извлекли из-под завалов

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Теги: тэц, тамбов, обрушение



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