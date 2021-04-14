"Ты снова под кайфом?" Американский боец бросил вызов Петру Яну, тот ответил
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон О'Мэлли бросил вызов спортсмену из Екатеринбурга Петру Яну. Бывший чемпион UFC не стал затягивать с ответом.
"Эй, Петр Ян, что ты делаешь в июле, братан? Хочешь побить меня, пока ждешь реванша?", - написал сегодня американец в своем Твиттере.
Петр с юмором ответил на этот вызов.
"Ты снова под кайфом, Шон?", - написал Ян, намекая на употребление О'Мэлли легких наркотиков, которое тот никогда не скрывал.
Напомним, сейчас Петр Ян ожидает реванша с американцем Алджамейном Стерлингом, в поединке с которым он был дисквалифицирован за запрещенный удар и потерял чемпионский пояс. Недавно уральский боец обратился к руководству UFC с просьбой "лишить это посмешище титула".