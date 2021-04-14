"Ты снова под кайфом?" Американский боец бросил вызов Петру Яну, тот ответил

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон О'Мэлли бросил вызов спортсмену из Екатеринбурга Петру Яну. Бывший чемпион UFC не стал затягивать с ответом.

"Эй, Петр Ян, что ты делаешь в июле, братан? Хочешь побить меня, пока ждешь реванша?", - написал сегодня американец в своем Твиттере.

Петр с юмором ответил на этот вызов.

"Ты снова под кайфом, Шон?", - написал Ян, намекая на употребление О'Мэлли легких наркотиков, которое тот никогда не скрывал.

Напомним, сейчас Петр Ян ожидает реванша с американцем Алджамейном Стерлингом, в поединке с которым он был дисквалифицирован за запрещенный удар и потерял чемпионский пояс. Недавно уральский боец обратился к руководству UFC с просьбой "лишить это посмешище титула".