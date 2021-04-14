14 Апреля 2021
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кросс наций забег (2007) | Фото: кросс наций

Забег "Майская гроза". Марафон "Европа-Азия" в Екатеринбурге пройдет в стиле СССР

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Первый из четырех стартов марафона "Европа-Азия" – забег "Майская гроза" будет стилизован под атрибуты СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора марафона Андрея Уткина. Забег пройдет 2 мая в Екатеринбурге. Предполагается, что в нем примет участие свыше 2 тыс. свердловчан и гостей уральской столицы.

Атрибутика соревнований будет "отдавать" 60-70 годами. Так, в дизайне медалей и футболок использована открытка 1967 года, а известный в советские годы лозунг "Мир, труд, май" будет заменен на "Забег, Майская гроза".

По словам Уткина, впервые за семь лет забег совпал с казанским марафоном, который по значимости приравнивается к "Европа-Азия". Таким образом, около 300 местных спортсменов и просто любителей спорта поедут именно на марафон, а в "Майской грозе" примет участие максимум 2 тыс. 100 человек, считая несовершеннолетних бегунов.

Напомним, что специально для детей предусмотрены забеги на 400 и 800 м. Взрослые участники проверят свою выносливость на дистанции в 3 и 10 км.

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Забег "Майская гроза". Марафон "Европа-Азия" в Екатеринбурге пройдет в стиле СССР

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Теги: забег, Майская гроза, марафон Европа-Азия, Екатеринбург



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