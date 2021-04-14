На Южном Урале трехлетний ребенок погиб, упав в водоотводный канал

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В городе Юрюзань Челябинской области трехлетний мальчик погиб, упав в водоотводный канал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального МЧС, трагедия произошла вечером 13 апреля. Поисковые работы производили сотрудники МЧС России, противопожарной службы Челябинской области, спасатели Уральского учебного спасательного центра и Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы области, полиции, "скорой помощи".

Через полтора часа тело ребенка обнаружили в 50 м. от места падения в водоотводном канале.

В настоящий момент полиция выясняют все обстоятельства произошедшего.