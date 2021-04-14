"Грандиозная духовная трагедия". Монахини покидают Среднеуральский монастырь

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Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие утром на территорию Среднеуральского женского монастыря, выселили монахинь из обители. Об этом сообщает Телеграм-канал "Защита отца Сергия".

"Как мы и ранее говорили, все, что происходит с монастырем - это рейдерский захват. Подтверждением этому служит то, что сейчас на территорию монастыря зашла служба безопасности епархии - фонд Ника. А митрополит опять, наверное, все проспал и узнал о захвате только утром", - пишет защита Романова.

В свою очередь Екатеринбургская епархия прокомментировала утренние события и объяснила, куда податься насельникам.

"Отпавший от Русской православной церкви Среднеуральский женский монастырь не смог обеспечить соблюдение законов РФ на территории обители. В результате деструктивных действий его бывшего духовника и его единомышленников к монастырю было привлечено внимание в том числе и государственных служб и ведомств, отвечающих за соблюдением законов на территории нашей страны. Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания. В каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой", – заявили в епархии.

Епархия также выразила сочувствие тем, кому действия силовиков доставили моральные страдания, и отметила, что не снимает с себя ответственность за недостаточно жесткий контроль со стороны руководства, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей.

"Екатеринбургская епархия с первых дней конфликта в Среднеуральском женском монастыре отмечала, что все произошедшее суть грандиозная духовная трагедия, случившаяся с бывшим духовником обители, ныне отлученным от Церкви, с его духовными чадами, а также с теми, кто оказался втянут в конфликт по незнанию и духовной нерассудительности. Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка", – заявили в епархии.

В департаменте информационной политики Свердловской области также отметили, что в обители находился человек с инвалидностью, который не был обеспечен необходимыми условиями проживания. На территорию монастыря прибыл министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и социальные работники, которые предложили мужчине необходимую помощь и размещение в одном из профильных социальных учреждений области.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что силовые структуры исполняют решения Верхнепышминского городского суда.

"Наша задача — помочь людям, которые проживали там. Семьям с детьми бесплатно предоставлены номера в гостиницах и трехразовое питание. Людям, которым требуется особый уход, предложено размещение в медицинских и социальных учреждениях региона. Екатеринбургская епархия также предоставит желающим возможность переселиться в иные монастыри Свердловской области. Постояльцам, которые захотят вернуться в места постоянной регистрации, будет оказана необходимая помощь", – заключил Сергей Бидонько.

Ранее сторонники арестованного экс-схиигумена Сергия сообщили, что на подъезде к монастырю сконцентрировано около 50 машин: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные авто с черными номерами. По данным из окружения Сергия, было получено "тайное" решение суда о выселении.

Напомним, самому бывшему схимонаху Сергию вменяют сразу три статьи УК РФ: ст. 110 (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ст. 148 (оскорбление религиозных чувств верующих) и ст. 330 (самоуправство). Он находится под стражей в Москве. Кроме того Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в монастыре.

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