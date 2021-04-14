14 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках

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Посла России в Швеции вызвали в МИД королевства в связи с якобы проведенными РФ кибератаками на Федерацию спорта страны. Об этом заявила в Twitter глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде.

По данным прокуратуры, в ходе кибератак, которые произошли с декабря 2017 по май 2018 года, хакеры получили доступ к личным данным шведских атлетов, в том числе их медицинским документам. Утверждается, что цель атаки заключалась в очернении шведских спортсменов, пишет Regnum.

Служба государственной безопасности Швеции заявляет, что за этими действиями стоит ГРУ.

Ранее в Риме по обвинению в шпионаже задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии. Сотрудник российского посольства, с которым общался офицер ВМС Италии, работает в ГРУ, сообщила газета la Repubblica.

По данным Corriere della Sera, капитан ВМС Италии якобы также передавал россиянину секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, российского офицера выдворили из страны.

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МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках

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Теги: швеция, кибератаки, посол рф, гру



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