Суд вынес приговор за хищение 23 млн с завода транспортного оборудования на Урале

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На Среднем Урале вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась женщина, которая работала помощником финансового директора ООО "Завод транспортного оборудования" в Кушве. Как установлено расследованием, в 2013-2016 годах, обладая доступом к банковским счетам предприятия и возможностью безналичного перечисления денег на расчетные счета физических и юридических лиц, она похитила более 23 млн рублей.

"Злоумышленница изготовила фиктивные договоры, счета на оплату и акты выполненных работ, в соответствии с которыми две организации и предприниматель оказали заводу транспортные услуги. Фактически данные лица никогда договорных отношений с ООО "Завод транспортного оборудования" не имели. Транспортные услуги они вообще не оказывали и являются фирмами-однодневками", - отметили в прокуратуре.

Суд назначил мошеннице два года в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 200 тысяч рублей. Также с осужденной взыскана сумма причиненного ущерба.

Сразу после оглашения приговора женщина была взята под стражу в зале суда.