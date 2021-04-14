В Нижневартовске экс-главе управления ПФР вменили получение взятки в 2,4 миллиона

Добавить источник в

В Нижневартовске следователи вменили экс-главе городского управления Пенсионного фонда получение ещё одной крупной взятки, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый в 2015 г. получил взятку в 3 млн руб. за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за то, что одна из компаний не заплатила взносы в 67 млн руб. Организация в итоге получила штраф не 26, а 13 млн руб.

В ходе расследования выяснилось, что в 2016 г. злоумышленник получил взятку в размере более 2,4 млн руб. от генерального директора той же компании за покровительство. В частности, организация должна была избежать проверок. Возбуждены новые уголовные дела. Предприниматель объявлен в федеральный розыск.