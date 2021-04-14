Из Росгвардии уволены пять генералов

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Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram. На официальном интернет-портале правовой информации документ не опубликован.

Речь идет о замдиректора Росгвардии - главнокомандующем войсками нацгвардии генерал-лейтенанте Юрии Бабкине, начальнике Главного управления связи ведомства генерал-лейтенанте Алексее Белякове, начальнике Пермского военного института генерал-майоре Владимире Купавском, начальнике Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенанте Николае Рябчикове и начальнике финансово-экономического департамента ведомства генерал-лейтенанте Вячеславе Савкине.

Кроме того, от должностей освобождены начальник договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников, командующий Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе генерал-лейтенант Василий Федорук и начальник управления ведомства по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.

Как пишет "Коммерсантъ", перечисленные генералы покинули службу по собственному желанию. Однако большинство из них, за исключением заслуженного ветерана Юрия Бабкина, пострадали в результате проверок, организованных руководством службы, подчеркивает издание.

Кроме того, отмечает газета, всех уволенных можно условно к тыловикам, связанным с бывшим замдиректора Росгвардии — генерал-лейтенантом Сергеем Милейко, который находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве.

В феврале газета сообщала, что около десяти генералов в последнее время подали рапорты об увольнении из Росгвардии. По данным источников издания, часть генералов уходят в связи с выслугой лет или на пенсию, остальные — вследствие реорганизации внутри службы и сокращения генеральских должностей.

Отставников называют членами команды нынешнего временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова. До октября прошлого года он был первым заместителем главы Росгвардии.