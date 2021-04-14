Приставы рассказали, что происходит в Среднеуральском монастыре

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В ГУФССП России по Свердловской области прокомментировали ситуацию в Среднеуральском женском монастыре, куда минувшей ночью нагрянули силовики.

Ранее сторонники арестованного экс-схиигумена Сергия сообщили, что на подъезде к монастырю сконцентрировано около 50 машин: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные авто с черными номерами. По данным из окружения Сергия, было получено "тайное" решение суда о выселении.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском главном управлении ФССП, к ним поступил исполнительный документ, выданный Верхнепышминским городским судом - о запрете нахождения и проживания людей на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря.

"В связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса", - уточнили в ведомстве.

Было возбуждено исполнительное производство, приставы выехали на место для осуществления действий по решению суда в соответствии с ФЗ "Об исполнительном производстве".

"Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены", - добавили в ФССП.

Напомним, ранее храм, который контролировал отец Сергий, был признан собственностью Екатеринбургской епархии. В самой епархии заявляют, что все богослужения в Среднеуральском монастыре "являются беззаконием".