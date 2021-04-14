14 Апреля 2021
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Общество В России
яйца, птицефабрика, нижневартовск (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Правительство может зафиксировать цены на мясо птицы

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В России могут ввести государственное регулирование розничных цен на мясо птицы и куриные яйца.

За последние два месяца в большинстве регионов страны эта продукция подорожала более чем на 10%. По этой причине в кабмине задумались о фиксации цен.

Как сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, вопрос механизма фиксации цен упоминался скорее "в векторе того, что он действует и забывать об этом нельзя".

Более заметная корректировка возможна после преодоления давления со стороны себестоимости и значительного прироста объема производства. При благоприятном урожае зерновых этого можно ожидать в конце летних месяцев, пишет "Коммерсант".

По данным Росстата, в марте мясо птицы подорожало на 7,2%, а за январь—март — на 14,3%.

В начале апреля крупные производители мяса птицы и ретейлеры в России договорились на три недели зафиксировать оптовые цены на тушку бройлера и обеспечить объемы поставок не ниже уровня прошлого года.

Договоренность носит неформальный характер и не закреплена документально. Цена за килограмм тушки цыпленка была зафиксирована на уровне 145 рублей.

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Правительство может зафиксировать цены на мясо птицы

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Теги: мясо, птица, яйца



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