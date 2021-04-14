В Нижневартовске рассказали о состоянии первоклассника, упавшего в лужу с кипятком

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Состояние первоклассника из Нижневартовска, который провалился в лужу с кипятком, оценивается как средней степени тяжести.

Об этом сообщила заведующая детским хирургическим отделением окружной клинической детской больницы Ирина Назарова. По ее словам, в настоящее время ребенок переведен из реанимации в палату. Там он находится с матерью.

"Состояние стабильное, средней степени тяжести. Надеемся, что лечение не будет слишком затяжным для ребенка", - сказала заведующая. Она выразила надежду на то, что справиться с ожогами можно будет за "две-три недели", сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 7.30 12 апреля по дороге в школу в районе дома 14-в по улице Декабристов Нижневартовска из-за некачественного содержания и несвоевременного ремонта труб с горячей водой ученик первого класса провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован с ожогами.