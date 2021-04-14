Среднеуральский женский монастырь окружили около 50 машин военной техники

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На подъезде к Среднеуральскому женскому монастырю сконцентрировано около 50 машин военной техники.

Как сообщается в Телеграм-канале "Защита отца Сергия", среди них - автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные машины с чёрными номерами. отмечается, что получено тайное решение суда о выселении.

По последним данным, силовики проникли на территорию монастыря. Входы на колокольни и жилые помещения оцеплены.

Как сообщалось, 30 марта на территории монастыря стартовала месячная проверка прокуратуры Верхней Пышмы.

Монастырь будет проверяться на предмет соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, санитарно- эпидемиологического законодательства. Ответственной за проверку назначена старший помощник прокурора Верхней Пышмы Марина Медведева.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в данном монастыре. По версии СК, речь идет об истязании и халатности. О нарушениях стало известно со слов воспитанников, которые в прошлом жили в монастыре, но затем покинули его.