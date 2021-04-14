МИД России оценил решение Японии слить воду с "Фукусимы" в океан

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В России прокомментировали планы Японии осуществить сброс воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Токио не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Россией, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе рассчитывают на то, что правительство Японии "проявит должную степень транспарентности", а также будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.

Правительство Японии решило сбросить радиоактивную воду с АЭС Фукусима в Тихий океан, решив, что она не представляет угрозы для безопасности. При этом в Токио проигнорировали озабоченность не только стран-соседей, но и собственных рыбаков.

Фактический сброс воды начнётся не сразу, а примерно через два года, поскольку коммунальному предприятию Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. требуется время для установки оборудования и получения одобрения от регулирующих органов ядерной энергетики. Кроме того, как передаёт Kyodo News, вода будет очищаться и разбавляться. Очищение будет производиться с использованием передовой системы обработки жидкости (ALPS).

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