Белый дом: предложение о саммите Байдена и Путина не отменяет введения санкций

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Предложение американского президента Джо Байдена о совместной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которое прозвучало в телефонной беседе, не меняют позицию Вашингтона о необходимости новых санкций против Москвы.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, "президент четко заявлял, что последствия будут". При этом Псаки не стала "забегать вперед с какими-либо объявлениями ", сообщает ТАСС.

Также пресс-секретарь заявила, что говорить о месте проведения саммита с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пока рано.

Однако она оговорилась, что мероприятие состоится летом.

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