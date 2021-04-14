Турция ужесточила ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

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В ближайшие две недели в Турции будет действовать строгий карантин.

Также в стране во время действия комендантского часа с 14 апреля вводится запрет на поездки между городами. Комендантский час будет действовать с 19 часов до 5 утра. Заведения общепита работают только навынос. Запрещено работать тренажерным залам.

По последним данным, в Турции зарегистрировано более 40 млн случаев заражения коронавирусом и 32 тыс. летальных исходов, пишет "Коммерсант".

Напомним, 12 апреля стало известно, что самолеты перестанут летать из России в Турцию и Танзанию. Полеты будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что в Турции наблюдается самый высокий рост заболеваемости COVID-19 среди стран, с которыми Россия осуществляет авиасообщение.