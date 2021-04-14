14 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом
(2006) | Фото: www.turizm.ru

МИД Латвии выразил протест временному поверенному России из-за вечеринки в период эпидемии

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Внешнеполитическое ведомство Латвии выразило протест временному поверенному посольства РФ в стране Вадиму Васильеву.

Причиной протеста стала вечеринка, организованная военным атташе российской дипмиссии Русланом Ушаковым в нарушение ограничений, которые действуют из-за эпидемии коронавируса.

По данным местных СМИ, 27 марта Ушаков организовал вечеринку у себя дома. В ней участвовало около 10 человек, которые после праздника разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Несколько раз соседи вызывали полицию. Сотрудники правоохранительных органов после разговора с атташе уехала, после чего он начал показывать соседям "неприличные жесты", пишет "Коммерсант".

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МИД Латвии выразил протест временному поверенному России из-за вечеринки в период эпидемии

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Теги: Латвия, димписсия



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