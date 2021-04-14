14 Апреля 2021
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Общество В России За рубежом
Анталья, Турция, трамвай (2020) | Фото: Накануне.RU

Составлена памятка для российских туристов, купивших туры в Турцию и Танзанию

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Ростуризм составил памятку для российских туристов, которые купили туры в Турцию и Танзанию с датой вылета в ближайшие два месяца.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в случае покупки тура на период с 15 апреля до 1 июня необходимо обсудить с туроператором возможность смены направления отдыха, или перенести поездку на более поздний срок. Ростуризм также советует написать туроператору заявление о возврате средств.

В заявлении необходимо указать причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку.

При этом отмена туров на 13 и 14 апреля не попадает под страховой случай. В этой ситуации нужно обсудить с оператором смену направления или перенос сроков тура.

Отдыхающим в настоящее время в Турции или Танзании советуют продолжать отдых - "обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты". Самостоятельным туристам Ростуризм рекомендует следить за новостями авиакомпании, у которой был куплен билет.

Как сообщалось, российские туристы опять застряли за рубежом из-за закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией. Речь идет о десятках тысяч пассажиров стыковочных рейсов, которые планировали вернуться в Россию с пересадкой в Стамбуле, а также о туристах, которые приехали на Занзибар не по путевке.

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Составлена памятка для российских туристов, купивших туры в Турцию и Танзанию

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Теги: Турция, туристы



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