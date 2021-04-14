14 Апреля 2021
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Экономика В России
Яндекс Yandex (2014) | Фото:

Акции "Яндекса" упали после обвинений со стороны антимонопольщиков

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Цена акции российской компании "Яндекса" снизилась на 7,1%, до 4510 руб.

13 апреля Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении компании из-за неисполненного предписания ведомства о прекращении дискриминации на рынке поиска в интернете, пишет "Коммерсант".

В феврале стало известно, что ФАС нашла признаки нарушения антимонопольного законодательства в работе поиска "Яндекса"  компания предоставляет преимущественные возможности по продвижению в собственной поисковой системе для сервисов, входящих в группу "Яндекса".

1 апреля компания попросила об отсрочке исполнения предписания.

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Акции "Яндекса" упали после обвинений со стороны антимонопольщиков

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Теги: Яндекс, ФАС



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