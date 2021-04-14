14 Апреля 2021
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Образование Свердловская область
ургэу, вуз, образование (2021) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

"От детсадов до строительства самолётов". Кого готовят на кафедре управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ?

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Потребность в менеджерах по качеству только в Екатеринбурге на сегодня выражается цифрами в 756 вакансий в 28 отраслях. Специалистов этой категории выпускает Уральский государственный экономический университет

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) функционирует кафедра управления качеством и экспертизы товаров и услуг. Её выпускники – уникальные специалисты, задача которых – предотвратить брак на различных производствах и ошибки при оказании услуг. Сфера этих производств может быть любой – как говорит кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Ольга Плиска, от детских садов до производства самолётов. Об истории кафедры и её востребованности, о том, где могут работать выпускники, и многом другом Ольга Плиска рассказала в интервью Накануне.RU.

- Расскажите об истории вашей кафедры. В чем состоит уникальность обучения на специалиста по качеству в УрГЭУ? Существуют ли аналоги вашей кафедры в российских вузах?

УрГЭУ, вуз, образование, студенты(2021)|Фото: Накануне.RU

- Кафедра управления качеством и экспертизы товаров и услуг основана 01 декабря 2020 года, путем объединения двух кафедр – «Управление качеством» и «Товароведение и экспертиза». В настоящее время кафедрой реализуются два направления подготовки бакалавров - Управление качеством, профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах и сфере услуг». Направление универсальное - это и производство, и сфера услуг. Второе направление подготовки, по которому мы готовим специалистов – "Товароведение". Есть профиль подготовки "Таможенное дело", а со следующего года мы начнем реализацию образовательного профиля "Экспертиза и государственный контроль качества и безопасности товаров и услуг".

По сути, оба направления подготовки, реализуемые нашей кафедрой связаны с качеством. Наши выпускники фактически разрабатывают и реализуют меры по повышению конкурентоспособности предприятия, на котором они работают. Они планируют технологические процессы, занимаются сертификацией продукции и услуг.

Ольга Плиска(2021)|Фото: Накануне.RU

Изюминка наших образовательных программ заключается в том, что выпускники могут работать в любой сфере деятельности. Они владеют навыками разработки, внедрения и подготовки к сертификации систем менеджмента качества, основанных на рекомендациях международных стандартов ИСО серии 9000. При этом, важно отметить, что самое главное в этих умениях - не просто наличие навыков организации выявления и изъятия несоответствующей стандартам продукции, а умение сформировать условия для того, чтобы предупредить возможность возникновения условий для выпуска некачественной продукции.

То есть, выпускники, получившие специализацию на нашей кафедре, - это профессионалы, которые умеют создавать такие условия на предприятиях, что выпуск брака становится фактически невозможным.

УрГЭУ, лаборатория, проверка качества(2021)|Фото: Накануне.RU

Менеджеры по качеству умеют работать не только с международными системами качества, они отлично ориентируются в экологическом менеджменте; в международных стандартах безопасности продуктов питания, в соответствии с принципами ХАССП; в стандартах охраны здоровья и безопасности труда; информационной безопасности; ресурсосбережения на предприятиях различных отраслей экономики. То есть, весь перечень стандартов, на основании которых строятся интегрированные системы менеджмента качества, наши студенты изучают. Что еще важно - они умеют разрабатывать документацию, необходимую для эффективного функционирования предприятий.

В этом и состоит уникальность направлений подготовки нашей кафедры - специалист по качеству нужен везде, и наши выпускники могут работать в любой отрасли экономики.

- Есть ли бюджетные места и сколько их?

- По "Товароведению" у нас реализуется очная и очно-заочная формы обучения, по "Управлению качеством" – очная и заочная. На "Управление качеством" с 2003 года всегда выделяют около 20 бюджетных мест, в прошлом году было даже 30. Это, кстати, тоже одно из наших "конкурентных преимуществ".

При поступлении на «Управление качеством» необходимо иметь результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и третий экзамен — физика или информатика. На направление "Товароведение" – также – русский язык, математика; третьим экзаменом сдают обществознание или иностранный язык. Нужно помнить, что по правилам приема этого года зачисление будет производиться в один этап. Все сведения можно уточнить на сайте УрГЭУ или по телефону приемной комиссии (343) 2830101.

- Есть ли у вас на кафедре заочное образование, реализуемое в дистанционном формате? Из каких регионов обучаются студенты?

- По направлению подготовки «Управление качеством» можно учиться дистанционно. Спрос большой, около 300 студентов в настоящее время так получают образование по данному направлению. Мы работаем с городами Свердловской области (Качканар, Краснотурьинск, Новоуральск, Первоуральск, Ревда и т.д.). Обучаются студенты из Копейска, Омска, Перми.

- Насколько востребованы сегодня специалисты по качеству и где работают ваши выпускники?

Ольга Плиска(2021)|Фото: Накануне.RU

По стране направление подготовки «Управление качеством» реализует около 100 вузов, в Екатеринбурге, включая УрГЭУ, - только три. Но если 10 лет назад на Дне открытых дверей УрГЭУ абитуриенты просто интересовались специальностью "Управление качеством", то сейчас идут целенаправленно.

Направление «Товароведение» пользуется неизменной популярностью с советских времен. Смотрите сами: мы приобретаем вещи в магазинах, как потребители. При этом, можем пощупать, померить, еще как-то исследовать товар. Но определить - из чего сделана вещь, безопасна ли она для здоровья, каков ее химический состав, скрытые дефекты - все это простой потребитель определить не в состоянии. Вот именно всем этим и занимаются эксперты по качеству, которых мы готовим. С помощью специальных экспертиз они способны определить качество товара и его соответствие действующим в РФ нормам; умеют проводить: идентификацию и своевременно выявлять фальсифицированную, контрафактную и небезопасную продукцию; владеют навыками определения страны происхождения товаров и многое другое.

Одним словом, наши выпускники сейчас более, чем востребованы. Они работают, и в органах защиты прав потребителей, и в торгово-промышленной палате, и распределительных центрах. Вот буквально на днях пришёл запрос на прохождение практики студентами наших направлений от таможенного терминала "Оборонснабсбыт".

УрГЭУ, лаборатория, вуз, приборы, аппаратура(2021)|Фото: Накануне.RU

- Расскажите о магистерской программе "Управление качеством и конкурентоспособностью". Нужно ли иметь профильное базовое образование, чтобы поступить на это направление?

- Эта программа аккредитована в мае прошлого года. Первый выпуск состоится в декабре 2021 года. В 2020 году впервые набрали студентов на обучение по магистерской программе на заочную дистанционную форму обучения. Здесь уже более глубокое, но не менее разностороннее изучение вопросов, связанных с управлением качеством. Одним из преимуществ программы магистратуры является то, что нет специальных требований к профильности первого образования, т.к. управление качеством универсально работает во всех сферах профессиональной деятельности. Обучаясь по данной специальности, студенты приобретают стабильность в завтрашнем дне, перспективную работу и высокий уровень образования.

Ольга Плиска(2021)|Фото: Накануне.RU

Резюмируя, еще раз отмечу - наши специалисты сегодня крайне востребованы во всех отраслях экономики. Я специально узнавала, сколько, например, в Екатеринбурге требуется специалистов на должность "Менеджер по качеству". 756 вакансий в 28 областях экономической деятельности. И это только в Екатеринбурге. Тут и госслужба, и промышленность, и строительство, и даже спорт. И по востребованности специалистов - товароведов ситуация схожая. Товароведы сегодня востребованы и в промышленности, и в торговле, и в логистических компаниях, в органах Роспотребнадзора, таможенных органах, органах по защите прав потребителей.

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"От детсадов до строительства самолётов". Кого готовят на кафедре управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ?

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Теги: ургэу, ольга плиска, товароведение, экспертиза товаров и услуг



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