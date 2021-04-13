Десятки тысяч пассажиров оказались в западне из-за закрытия перелетов в Турцию и Танзанию

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Российские туристы опять застряли за рубежом из-за закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией. Речь идет о десятках тысяч пассажиров стыковочных рейсов, которые планировали вернуться в Россию с пересадкой в Стамбуле, а также о туристах, которые приехали на Занзибар не по путевке.

По данным Коммерсанта, в первой категории оказались 60–70 тыс. транзитных российских туристов, планировавших лететь со стыковкой в Турции. Они могут вернуться домой через Каир, но цены на такие билеты резко выросли

Организованные туристы смогут вернуться из Турции и Танзании в плановом порядке, в соответствии с датами окончания отдыха либо раньше по согласованию с туроператором.

Аналогичным образом будет организован и вывоз самостоятельных путешественников, но даты и время вылета их рейсов могут меняться, пояснили в ведомстве. В авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сегодня сообщили, что готовят график вывозных рейсов из Турции в Россию. По словам гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова, в Турции находится около 7 тыс. клиентов авиакомпании. В S7 рассказали, что продолжат выполнение чартерных рейсов из Антальи в Москву после 15 апреля. До 30 мая в расписание на сайте S7 включены 23 рейса.

Отдыхающие на Занзибаре "дикарем" россияне тоже оказались в сложной ситуации: в профильном чате в Telegram они массово сообщают об отмененных перевозчиками рейсах. Вернуться застрявшие за рубежом россияне теперь могут самостоятельно: купив билет на чартерный рейс туроператора, на самолет со стыковкой в Дохе, Абу-Даби, Дубае, Минске или попробовав добраться до Москвы через другую страну, с которой у России открыто авиасообщение.

Если речь не идет именно об эвакуации граждан, то государство не обязано за свой счет возвращать туристов домой, а в конкретном случае ни Занзибар, ни Турция зонами бедствия не признаны.